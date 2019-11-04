35'lik Adebayor rekor kırdı
7 saat önce
Tecrübeli oyuncu, maç sonrası, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık.
Tecrübeli oyuncu, maç sonrası, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zorlu maça yeni bir enerjiyle iyi hazırlandık. Çok koştuk, mücadele ettik ve kazandık. Bunun keyfini çıkartacağız" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:42
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