Son Dakika Haberleri: 35'lik Adebayor rekor kırdı
Son Dakika Spor 35'lik Adebayor rekor kırdı

35'lik Adebayor rekor kırdı

7 saat önce

Tecrübeli oyuncu, maç sonrası, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık.

35'lik Adebayor rekor kırdı, System.String[]

Tecrübeli oyuncu, maç sonrası, "Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zorlu maça yeni bir enerjiyle iyi hazırlandık. Çok koştuk, mücadele ettik ve kazandık. Bunun keyfini çıkartacağız" diye konuştu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:42 
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