35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular - Son Dakika
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35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular

25.05.2022 23:12
35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İçmeler-Turunç karayolu 4'üncü kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (54) idaresindeki 48 TU 108 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil defalarca takla attı. Ağaçlara çarparak duran otomobil içerisindeki sürücü M.Ö. ve yolcu konumunda bulunan H.C. (31) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin gerekli çalışmalarının ardından trafiğe tekrar açılırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular
35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular
35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular
35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular

YORUMLAR
500
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR DEREYE DÜŞEN ARAÇTAN HALATLARLA KURTARILDILAR
Kaynak: İHA

Otomobil, Marmaris, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: 35 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ kurtuldular - Son Dakika
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