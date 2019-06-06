35 milyar dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler ve Renault'nun birleşme anlaşması çöktü
17 dakika önce
35 milyar Dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler (FCA) ve Renault otomobil şirketlerinin birleşme anlaşması çöktü
Fiat Chrysler
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:23
(FCA) ve Renault
otomobil şirketlerinin birleşme anlaşması, kararın ilanından 10 gün sonra çöktü.
35 milyar Dolarlık piyasa değerindeki birleşme kararından İtalyan-Amerikan ortaklığındaki FCA'nın çekilmesiyle, FCA ve Fransız Renault'nun hisseleri hızla değer kaybetti.
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