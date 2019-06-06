Son Dakika Haberleri: 35 milyar dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler ve Renault'nun birleşme anlaşması çöktü
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35 milyar dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler ve Renault'nun birleşme anlaşması çöktü

17 dakika önce

35 milyar Dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler (FCA) ve Renault otomobil şirketlerinin birleşme anlaşması çöktü

35 milyar dolarlık piyasa değerindeki Fiat Chrysler ve Renault'nun birleşme anlaşması çöktü, System.String[]
Fiat Chrysler (FCA) ve Renault otomobil şirketlerinin birleşme anlaşması, kararın ilanından 10 gün sonra çöktü.

35 milyar Dolarlık piyasa değerindeki birleşme kararından İtalyan-Amerikan ortaklığındaki FCA'nın çekilmesiyle, FCA ve Fransız Renault'nun hisseleri hızla değer kaybetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:23 
Chrysler, Fiat, Renault, Ekonomi
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