35 Milyon Lira Bağış Yapılırsa İstifa Edecek

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün önününü açmak ve Ankargücünü'nün menfaatlerini gözeterek kulübe 35 milyon TL bağış gelmesi halinde, istifa edeceğini açıkladı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün önününü açmak ve Ankargücünü'nün menfaatlerini gözeterek kulübe 35 milyon TL bağış gelmesi halinde, istifa edeceğini açıkladı. Ankaragücü Yönetim Kurulu, Beştepe Tesisileri'nde toplandı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Başkan Mehmet Yiğiner'in, kulübe 35 milyon TL bağış yapılması halinde görevini bırakacağını ve istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunacağını belirtti. Ankaragücü'nden yapılan istifa açıklaması şöyle:



"Yönetim Kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur. Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise; kulüp Başkanımız Mehmet Yiğiner, kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü'müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde Kulüp Başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini Yönetim Kurulumuza sunmuştur."



(İHA)

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