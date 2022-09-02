EREN ABLUKA-35 Operasyonunda teröristlere ait silah ve doküman ele geçirildi - Son Dakika
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EREN ABLUKA-35 Operasyonunda teröristlere ait silah ve doküman ele geçirildi

02.09.2022 14:51
EREN ABLUKA-35 Operasyonunda teröristlere ait silah ve doküman ele geçirildi

35 operasyonları çerçevesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kırsal alan faaliyetlerinde arazi araması sonucu çok sayıda silah, fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

EREN ABLUKA-35 operasyonları çerçevesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kırsal alan faaliyetlerinde arazi araması sonucu çok sayıda silah, fişek ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında yürütülen EREN ABLUKA-35 operasyonunda, 1 Eylül günü, örgüt mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada, 1'i turuncu kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından yapılan arazi araması neticesinde; 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 264 adet fişek, 8 adet AK-47 Kalaşnikov şarjörü, 1 adet el dürbünü, 4 adet termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa EREN ABLUKA-35 Operasyonunda teröristlere ait silah ve doküman ele geçirildi - Son Dakika

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