Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde binalar çöktü. 5 yaşındaki Sidra isimli çocuk da enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessese Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen maden işçileri enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlattı. 5 yaşındaki Sidra, depremden 35 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. O anları görüntüleyen ekipler büyük sevinç yaşadı. Babasına teslim edilen küçük kızın yaşadığı şok ise yüzüne yansıdı. Küçük kızın 8 aylık Nur ile 3 yaşındaki Seyfettin isimli kardeşlerinin ise cansız bedenine ulaşıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 35 saat sonra inanılmaz kurtuluş - Son Dakika

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