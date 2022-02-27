35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor - Son Dakika
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35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor

27.02.2022 23:57

35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor Diyarbakır'da yaşayan 14 yaşındaki Hüsna Ekin, doğuştan görme işlevi zayıf olması ve son zamanlarda gözlerindeki oynama nedeniyle derslerine odaklanamıyor.

35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 14 yaşındaki Hüsna Ekin, doğuştan görme işlevi zayıf olması ve son zamanlarda gözlerindeki oynama nedeniyle derslerine odaklanamıyor. Tıp okuyup beyin cerrahı hayalini kaybetmek istemeyen Hüsna, yetkililerden yardım bekliyor.

Liselere Geçiş Sınavında (LGS), 427 puanla Diyarbakır Vali Aydın Arslan Fen Lisesine yerleşen 9. sınıf öğrencisi Hüsna Ekin, doğuştan gözlerinde problem yaşıyor. Ailesi tarafından defalarca hastanelere götürülen Hüsna'nın, maddi ve tıbbi imkansızlıklar nedeniyle gözlerindeki oynamalar durdurulamadı. Yazılı sınavlarında öğretmenleri tarafından büyük punto ile soruları hazırlanan Hüsna, denemelerde aynı imkana sahip olamıyor. Kitap okurken, deneme çözerken 35 santimetreye kadar anca görebilen Hüsna, tıp okuyup beyin cerrahı olma hayalini kaybetmek istemediğini, küçük kardeşinin de aynı durumda olduğunu ve çektikleri sıkıntılardan kurtulmak için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Hala bir çözüm bulunamadığını belirten Hüsna Ekin, "Doktorlar, teknolojinin ilerlemesini bekliyoruz dediler. Fakat ailemin bunu karşılayamayacağını düşünüyorum. Okula gidiyorum, birçok problem yaşıyorum. Derslerimde çok zorlanıyorum, tahtayı göremediğim için not tutamıyorum. Eve geçtiğimde ders çalışmaya çalışıyorum fakat çok zorlanıyorum. Arkadaşlarım sürekli benden bir adım önde başlıyor. Sorularımı çözerken başımı çok eğiyorum, bunu öğretmenlerim de fark etti. Öğretmenlerim de yardımcı olmaya çalışıyor fakat onların yapabileceği bir durum yok. En fazla 75 santim gibi bir mesafe görüyorum. İnsanların yüzlerini de uzaktan seçemiyorum. Yazıları okuyamıyorum, gözümü yaklaştırmadığım sürece kitaplarımı güzel okuyamıyorum" dedi.

"Küçük kardeşim de aynı şekilde, büyüyünce onun da benim gibi olmasını istemiyorum"

Soruları çözemediğini ve çok büyük sorunlar yaşadığını dile getiren Ekin, "Yazılar büyük olmadığında soruları kolay kolay okuyamıyorum. Gözlerimin titremesinden dolayı çok yavaş okuyorum. Hem soruları yavaş okuyorum, hem de soruları anlamakta zorluk çekiyorum. Gözlerim sürekli başka taraflara kaydığı için çok büyük sorunlar oluyor. Sayısal derslerde çözümleri göremiyorum. Hocalarımın yaptığı çözümleri göremediğim için konuyu tam olarak kavrayamıyorum. Bu da benim derslerimde başarısızlığıma neden oluyor. Ne kadar çabalasam bile başarısızlığa illa ki sebep oluyor. Ben bunun önüne geçmek istiyorum. Denemelere giriyorum ve istediğim sonucu alamıyorum. Ben kendi derecemi biliyorum. Fakat bunu derslerime yansıtamıyorum ve bu beni çok üzüyor. Küçük kardeşim de aynı şekilde öyle. Büyüyünce onun da benim gibi olmasını istemiyorum" diye konuştu.

"Gözlerim yüzünden hayallerime ulaşamamaktan korkuyorum"

Tıp okuyup beyin cerrahı olma hedefi olduğunu kaydeden Ekin, "Bunu yapmam için devlet büyüklerimizin yardımını bekliyorum. Milli Eğitim Bakanı'mızın, Sağlık Bakanı'mızın, valimizin bana yardımcı olmasını bekliyorum. Hayallerime ulaşmak istiyorum. Denemelere giriyorum arkadaşlarımla denemelerim arkadaşlarımınkiyle yazıları eşit büyüklükte oluyor ve çok zorluk çekiyorum. Arkadaşlarım 30 santim uzaktan bakabilirken ben başımı çok eğmek zorunda kalıyorum. Bu, hem soruyu anlamamda, hem de okumamda bana sorunlar yaşatıyor. Sadece öğretmenlerim bana tolerans gösteriyor. Yazılı kağıtlarımı büyük çıkartıyorlar. Fakat resmiyette böyle bir şey olmadığı için ben bundan yaralanamıyorum. Yarın öbür gün üniversite sınavına gireceğim ve aynı sıkıntıları yaşayacağım. Gözlerim yüzünden hayallerime ulaşamamaktan korkuyorum" şeklinde konuştu.

35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor
35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor
35 santimetreye kadar zor gören genç kız, beyin cerrahlığı hayalini kaybetmemek için yardım bekliyor

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Aydın Arslan, Diyarbakır, Kitap, LGS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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