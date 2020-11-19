35. Şişecam Cam Sempozyumu'nda "Pandemi ve Yeni Ekosistem" konuşuldu

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Uygulama ve işlemlerde varlığını ve yaygınlığını giderek artıran cam endüstrisinin en temel odaklarından biri de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşabilmemiz için sadece hükümetlerin değil, temel endüstrilerin de isteği ve yetkinliği gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 1985 yılından bu yana düzenlediği Şişecam Cam Sempozyumları'nın bu yıl 35'incisini pandemi koşullarına uygun, online olarak hayata geçirdi.

Ana teması "Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Pandemi ve Yeni Ekosistem" olan dijital sempozyum, toplam 39 ülkeden yaklaşık 800 araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getirdi.

Verilen bilgiye göre, sempozyumda camın geleceği, küresel salgınla oluşan yeni koşul ve trendler, sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler konuşuldu.

Oturumların "Yeni Ekosistem", "İleri Teknolojik Materyaller", "Sürdürülebilir Cam Üretimi", "Operasyonel Mükemmellik" gibi başlıklar altında gerçekleştirildiği sempozyumda 17 sunum gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Kırman, geleneksel hale gelen sempozyumun küresel salgın koşulları nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak düzenlediğini aktardı.

Kırman, pandeminin doğa ile olan etkileşim hakkında düşünülmesini sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve işin sürdürülebilirliği değil, eğitim sistemi, turizm, sosyal etkileşim gibi birçok alanda yeni kural ve anlamlarla karşılaştık. Bu yeni kural ve kavramlarla uyum sağlayacak bir değişim içine girdik. Bu nedenle bu yıl sempozyum temamızın camın bu yeni ekosistemdeki rolü ve sürdürülebilirliği olabileceğini düşündük. Cam, çağımızın en etkileyici malzemelerinden biri ve hayat kalitemizi yükseltmek açısından kilit bir rol oynuyor.

Şeffaflık, şekil alabilirlik, sertlik, kolay bulunabilirlik, düşük maliyet gibi özellikleri ile cam, elektronik, sağlık, iletişim, savunma, enerji yönetimi ve akıllı uygulamalar gibi birçok alanda kendine yer bulabilen çok önemli bir materyal. Uygulama ve işlemlerde varlığını ve yaygınlığını giderek artıran cam endüstrisinin en temel odaklarından biri de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşabilmemiz için sadece hükümetlerin değil, temel endüstrilerin de isteği ve yetkinliği gerekiyor."

Cam endüstrisinin de bu temel endüstrilerden biri olduğunu bildiren Kırman, kaplamalı mimari camların, ısınma ve soğutma giderlerini düşürerek önemli ölçüde enerji tasarrufu yapılmasına ve iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağladığını aktardı.

Şişecam Cam Sempozyumları ile sürdürülebilir bir platform oluşturulması hedefleniyor

Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Sonsuz kere geri dönüşebilme kabiliyeti de camı hem insanlar hem de çevre için en güvenli ambalaj malzemesi haline getiriyor. Her tür atığı azaltmak, ergitme teknolojisini geliştirmek, emisyonları düşürmek, entegre kontrol sistemleri, gelişmiş fonksiyonel kaplamalar ve sağlığa yönelik uygulamaların araştırma geliştirme gündemimizin en önemli başlıkları arasında yer alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kırman ayrıca 35. Şişecam Cam Sempozyumu katılımcılarını, Uluslararası Cam Komisyonu'nun (ICG) 2022'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Cam Yılı" olarak kabul edilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını desteklemeye davet etti.

Verilen bilgiye göre, dünyada cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üretici konumunda olan Şişecam'ın son yıllarda uluslararası boyuta taşıdığı cam sempozyumu ilk kez "bilgi paylaştıkça çoğalır" prensibi doğrultusunda 1985 yılında düzenlendi.

Şişecam Cam Sempozyumları dünyada cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplamda 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu'nun yıllık toplantılarına da bugüne kadar üç kez ev sahipliği yaptı.

Şişecam 35 yıldır bilgi ve beceri paylaşım faaliyetlerini kararlı ve saygın bir şekilde sürdüren Şişecam Cam Sempozyumları ile sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor.