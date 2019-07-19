35. Söğütlü Festivali başladı

Söğütlü Belediyesi tarafından 18 - 21 Temmuz'da düzenlenen 35. Söğütlü Tarım, Hayvancılık ve Süt Festivali başladı.

Söğütlü Belediyesi tarafından 18 - 21 Temmuz'da düzenlenen 35. Söğütlü Tarım, Hayvancılık ve Süt Festivali başladı. Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, 34. ve 35. Söğütlü Festivali yağlı pehlivan güreşleri ağası Semih Güngör, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.

Festivalde konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, festivalin başladığı tarihten itibaren yağlı pehlivan güreşleri, tarım fuarı ve çeşitli etkinlikleriyle ön planda olup bir ayağı da en iyi cins hayvan yarışması olan geniş kapsamlı bir organizyon olduğunu söyledi.

Çiftçilerin büyük bir özveri ile yetiştirdiği büyükbaş hayvanlarını festivalde yarıştırdığını belirten Özten, "Tarım İlçe müdürlüğümüzden gelen yetkililerin incelemeleri üzerine dereceye giren çiftçilerimize hediyeleri takdim ediliyor. En iyi cins hayvan yarışmasının ardından tarım fuarımızın açılışını yapacağız. Festival alanımız 30 bin metre kare alan üzerine kurulmuştur. Her yıl firma çeşitliliğini arttırmaya özen gösterirken misafirlerimiz için sosyal aktiviteleri de arttırarak festivalimizi renkli hale getirmeye çalışıyoruz. Festivalimizin son günü ise Kırkpınar'ın rövanşı sayılan yağlı pehlivan güreşleriyle finalimizi yapıyoruz. 4 gün süren festivalimize herkesi davet ediyorum." diye konuştu.

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de Söğütlü'nün merkeze en yakın mesafede olan ilçelerden biri olarak doğal güzellikleriyle verimli toprakları ve sanayisiyle bilenen önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

Çiçekli, festivalin özellikle yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle tüm il genelinde vatandaşlar tarafından dikkat çektiğini, pazar günü ise güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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