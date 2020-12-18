35 ton kaçak hamsi yakalandı, gemilere para cezası uygulandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Karadeniz'de 35 ton yasak avlanan hamsiye el konularak, gemilere para cezası uygulandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerine yönelik denetimlerde sıklaştırıldı. Karadeniz'e açılarak limana tonlarca balık getiren gemilere yönelik yapılan denetimler kapsamında Sahil Güvenlik, Emniyet Timleri Komutanlığı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında Karadeniz'den avlanarak Akçakoca Limanı'na getirilen hamsilerin boylarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde 9 santimetreden kısa olan 35 ton hamsiye el konuldu. 9 santimetreden kısa balık avı yapan tekne, gemi ve takalara idari para cezası uygulanırken, 35 ton hamsinin yem fabrikalarında değerlendirmek üzere satışı yapılarak elde edilen gelir Hazine Bakanlığına aktarıldı. Karadeniz sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması için ekipler denetimlerine 7 gün 24 saat esası ile devam edecek. - DÜZCE