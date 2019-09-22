35. Uluslararası Buenos Aires Maratonu

BUENOS Güney Amerika'nın en önemli maratonlarından Uluslararası Buenos Aires Maratonu'nda Kenyalı atlet Evans Chebet birinciliğe ulaştı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen ve 10 binden fazla kişinin katıldığı organizasyon, bu yıl 35. kez düzenlendi.

Maratonda Kenyalı atlet Evans Chebet, 42 kilometreyi 2 saat 5 dakika 2 saniyede koşarak birinci oldu. Chebet, bu derecesiyle Uluslararası Buenos Aires Maratonu'nda 42 kilometreyi en hızlı koşan atlet unvanını kazandı.

Kenyalı Reuben Kipop Kypiego'nun 2 saat 5 dakika 20 saniyeyle ikinciliği elde ettiği maratonda, bir diğer Kenyalı atlet Daniel Kibet de 2 saat 6 dakika 53 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.