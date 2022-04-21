"35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması" başvuruları 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Genç şeflerinin, sürdürülebilirliği mutfaklarının ana disiplini haline getirme amacıyla yarışacağı ve bu yıl ilk kez gerçekleşecek "35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması" için başvuru süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam kültürüne katkı sağlayan Türkiye'nin ilk gastronomi festivali Restoran Haftası'nın 11'incisi 5-31 Mayıs'ta Dude Table tarafından ve Metro Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenecek.

Bu yıl "sürdürülebilirlik" temasının ele alındığı Restoran Haftası'nda özellikle atıksız mutfağa dikkati çekiliyor. Lezzet severleri hem yemeğe hem de yeni deneyimler yaşamaya davet eden Restoran Haftası'nda, '"Sürdürülebilirlik'" teması odağında bu yıl ilk kez "35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması" gerçekleştirecek.

Yarışma kapsamında Türk mutfağının sürdürülebilirlik alanındaki genç elçileri olmak için yarışacak şefler için son başvuru tarihi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

"35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması"na başvuruda bulunmak isteyen genç şefler, yarışmanın detaylı bilgi dosyasınawww.restoranhaftasi.com/yarisma linkinden ulaşabilecek ve başvurularını restoranhaftasi@dudetable.com e-mail adresine iletebilecek.

Metro Türkiye, Türk mutfağını sürdürülebilir hale getirmenin asıl yolunun bu mutfağın geleceği olan genç şeflerin sürdürülebilirliği mutfakta ana disiplin haline getirmesinden geçtiğini belirtiyor.

"35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması" ile Metro Türkiye, sürdürülebilirliği genç şefler için bir motivasyon haline getirmeyi hedefleyerek, finale kalan 3 genç şefe sürdürülebilir mutfak odağında, Prag'da yer alan Metro platformunda eğitim hakkı verecek.

Gastronomi profesyonelleri jüri koltuğunda

Yarışmanın jürisi Gastronometro Direktörü Maximillian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Ajansı Başkanı Funda İnansal, Gazeteci- Gastronomi Yazarı Ebru Erke ve Cooks Grove Kurucusu Şef Şemsa Denizsel'den oluşacak.

18-35 yaş arasındaki tüm genç şeflerin katılımına açık olan yarışmada, adaylar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde ana yemek kategorisinde hazırladıkları yemek tariflerini online başvuru yaparak iletecekler.

İletilen tarifler arasından seçilecek olan 10 aday, 4 jüri üyesi tarafından gastronomi üzerine aldıkları eğitim, mutfak deneyimi, atıksız reçetelerdeki yaratıcılık ve teknik, Türk mutfağı ile olan ilişkileri gibi bir takım değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenecek. Bu adaylar hazırladıkları tarifleri jüri tadımına sunmak üzere Gastronometro'ya davet edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, 30 yılı aşkın bir süredir Türk mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ve sürdürülebilirliği tüm işlerinin merkezine koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk mutfağının değerlerini korumak ve hak ettiği yere gelmesini sağlamak için çalışırken; mutfak kültürümüzü geleceğe taşıyacak olan genç şeflerimizin her zaman arkasında olmaya ve destekleyici projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin gastronomik değerlerini tanıtan ve geliştiren, geleneksel lezzetlerimizin unutulmasını önleyen ve kültürümüze katkıda bulunan her türlü girişimi desteklemeye çalışıyoruz. Metro Türkiye olarak bu vizyonumuz doğrultusunda, Restoran Haftası'nın ana sponsorluğunu bu yıl bir kez daha üstlenmekten ve genç şef yarışmasını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki ülkemizin değerlerini sürdürülebilir mutfaklar yaratarak geleceğe taşıyacak Türk mutfağının sürdürülebilirlik genç elçileri, '35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nda diğer genç şeflere ilham kaynağı olacak ve mutfağımızı hak ettiği yere getirme yolunda başarılı adımlar atacak. Genç şeflerimize şimdiden başarılar diliyor, Restoran Haftası'nın bu yıl da çok keyifli, öğretici ve bilinçlendirici geçmesini diliyorum."

Atıksız mutfak prensibiyle hazırladıkları reçeteleri ile jüri karşısına çıkan 10 aday arasından seçilen 3 şefin isimleri, 14 Mayıs'ta Feriye'de Restoran Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Türk Mutfağı 2.0 Konferansı'nda açıklanacak.