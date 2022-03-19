35 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, sosyal medya paylaşımından yakalandı - Son Dakika

Konya'da hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, sosyal medyadan türkü söylediği videonun ardından polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Polisin son 5 günde yaptığı çalışmalarda 11 yıldan 36 yıla kadar çeşitli suçlardan toplamda 274 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri "Huzur ve Güven Şehri Konya" ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 aranan şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Polis çalışmalarda, hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abuzer D.'nin sosyal medyadan türkü söylediği videoyu merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesinden paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler Abuzer D.'nin bulunduğu adrese operasyon yaparak şahsı gözaltına aldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, cinayet, kasten yaralama, silahla yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve daha birçok suçtan aranan, 11 yıldan 36 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi emniyetteki işlemlerini ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA