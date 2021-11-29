35 yıl hapisle aranan firari, arkadaşının kimliğiyle otelde yakalandı - Son Dakika

KONYA'da 'yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan, hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi M.U .(27), arkadaşının kimliğiyle kaldığı otel odasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan M.U.'yu yakalama çalışmaları sırasında, bir kadın arkadaşının 25 Kasım'da özel bir hastanede tedavi gördüğünü tespit etti. Hastanenin o güne ait görüntüleri incelendiğinde de M.U.'nun da hastanede olduğu görüldü.

Hastane kayıtlarından kimlik bilgileri tespit edilen kadının Selçuklu İlçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde bir otelde kaldığı öğrenildi. Otelde yapılan araştırmada kadının yanında M.İ.K. isimli birinin kaldığı belirlendi ancak aranan M.U.'nun sahte kimlik kullanacağı düşünülerek polis ekiplerince otele operasyon düzenlendi. Otel odasında yakalanarak gözaltına alınan M.U.'nun yapılan üst aramasında, otel kayıtlarında kullandığı arkadaşı M.İ.K.'ye ait kimlik çıktı.

M.U., emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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