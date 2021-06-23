35 yıl hapisle aranan hükümlü, parmak izinden belirlendi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 10 ayrı dosyadan 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil İbrahim Ersöz (31), Kahramanmaraş'ta polis operasyonuyla yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve kendisini farklı isimle tanıtan Ersöz, parmak izi incelemesiyle kimlik bilgileri belirlenerek, gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5 'silahlı yağma', 5 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkındaki 35 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Halil İbrahim Ersöz'ün Kahramanmaraş'a kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Ersöz'ün gidebileceği yerler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda Ersöz'ün Vadi Mahallesi'ndeki evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Eve gelen polislere kendisini 'Ahmet' olarak tanıtan ve suç işlemediğini belirten Ersöz'ün üzerinden kimlik çıkmadı. Gözaltına alınan Ersöz, emniyete götürüldü. Burada yapılan parmak izi incelemesinde kimlik bilgileri belirlenen Ersöz'ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.