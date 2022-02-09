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35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

09.02.2022 10:40
35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Konya'da polisin yaptığı çalışmalar neticesinde 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.

Konya'da polisin yaptığı çalışmalar neticesinde 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kasten öldürme ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'yi (36) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli S.D., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 7 Şubat Pazartesi günü saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza evine gönderildi. - KONYA

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika


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