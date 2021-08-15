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35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor - Son Dakika

35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor

15.08.2021 10:32

Diyarbakır'da yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Önder, 35 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada askerden firar etti. Henüz üç aylık evli olduğu için firar ettiğini söyleyen Önder, 7 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Kendisine verilen ''Vatansız'' belgesi ile mülteci statüsünde yaşayan Önder, kimliğine yeniden kavuşmak için vatani görevini yapmak istediğini söyleyerek yetkililere seslendi.

Siirt'te 1966 yılında dünyaya gelen ve daha sonra ailesiyle Diyarbakır'a yerleşen Ahmet Önder, 35 yıl önce vatani görevini yapmak üzere 1986 yılında Balıkesir'e gitti. Askerliğinin 6'ncı gününde firar eden Önder, Diyarbakır'a döndü. 4 çocuk babası Önder, gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştı.

35 yıl önce firar ettiği askerlikten dolayı ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğine kavuşmak için vatani görevini yapmak istiyor

VATANSIZ BELGESİ VERİLDİ

Önder, İçişleri Bakanlığı'nın 31 Mart 1994 gün ve 1994/5469 sayılı kararı ile askerliğini yapmadığı gerekçesiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ile Bağlar ilçe Nüfus Müdürlüğü'ne yaptığı vatandaşlık hakkı talepleri kabul edilmeyen Önder'e, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 29 Mart 2017'de 'Vatansız' belgesi verildi. Önder, kimliğine kavuşmak için yeniden vatani görevini yapmak istiyor.

35 yıl önce firar ettiği askerlikten dolayı ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğine kavuşmak için vatani görevini yapmak istiyor

3 AYLIK EVLİ OLDUĞU İÇİN FİRAR ETMİŞ

'Vatansız Müracaat Belgesi' ile yaşayan Önder, 20 yaşında askere gittiğini ve daha sonra 3 aylık evli olduğu için 6 gün sonra da firar ettiğini söyledi. Önder, "Firardan 7 yıl sonra beni vatandaşlıktan çıkardılar. Ben tekrar kimliğimi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak yetkililerden yardım istiyorum. kimliğime kavuşmak istiyorum. Balıkesir'de askeriyede kimliğim. Ben orada askerdim, 4 çocuğum var hepsinin kimliği mevcut ama benim yok.

35 yıl önce firar ettiği askerlikten dolayı ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğine kavuşmak için vatani görevini yapmak istiyor

''ASKERLİK YAPMAYA HAZIRIM''

Gerekirse gider vatani görevimi yaparım. O zaman cahil ve mağdurdum. Ama şimdi vatani görevimi de yapmaya hazırım. Yeter ki bana kimliğimi versinler. Bana bu hakkı tanısınlar. Hastaneye gittiğim zaman beni kabul etmiyor. Bana göçmen kimliği vermişler. Hastane bile o kimliği kabul etmiyor. Sosyal haklarım olan devlet kurumlarında kapılar bana kapanıyor. Eğer askerlikse ben askerliği yapmaya hazırım. Bir an evvel rica da bulunuyorum benim bu kimliğimi bana versinler" dedi.

35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor

Diyarbakır, Balıkesir, Siirt, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor - Son Dakika
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