35 Yıla Özel Analı-Kızlı Düet Geldi!
3 dakika önce
Ceylan, 35. sanat yılında Ceylan Müzik etiketiyle Söz-Müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı single çalışmasında kızı Melodi ile birlikte stüdyoya girdi.
Çocuk yaşta müzik hayatına adım atan Ceylan, üniversite masterını bitirip, Kanada'da bir şirkette çalışan kızı Melodi ile anı olması için Tilbe'nin şarkısında anne-kız düet yaptı.
Ceylan, "Kızımla aramda 16 yaş fark var. Çok genç anne oldum. Kızımın sesinin güzelliği tesadüfen öğrendim. Sanat hayatımın bu özel yılında kızımla güzel bir anıya imza atmak istedim"dedi. Yıldız Tilbe'nin hediye ettiği 'Severim ama güvenemem ki' adlı şarkı da kızı Melodi ile birlikte düet yapan Ceylan, yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı klipte de kızı ile kamera karşısına geçti.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:41 Kaynak: Bültenler
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Çırılçıplak Soyup, Boynuma İp Geçirip Dövdü
Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi
6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada
Roma'nın Yıldızı Zaniolo, Annesine Sert Çıktı: Şu Fotoğrafları Atmayı Bırak, 40 Yaşındasın Sen