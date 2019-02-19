Son Dakika Haberleri: 35 Yıla Özel Analı-Kızlı Düet Geldi!

35 Yıla Özel Analı-Kızlı Düet Geldi!

3 dakika önce

Ceylan, 35. sanat yılında Ceylan Müzik etiketiyle Söz-Müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı single çalışmasında kızı Melodi ile birlikte stüdyoya girdi.

35 Yıla Özel Analı-Kızlı Düet Geldi!, System.String[]

Çocuk yaşta müzik hayatına adım atan Ceylan, üniversite masterını bitirip, Kanada'da bir şirkette çalışan kızı Melodi ile anı olması için Tilbe'nin şarkısında anne-kız düet yaptı.

Ceylan, "Kızımla aramda 16 yaş fark var. Çok genç anne oldum. Kızımın sesinin güzelliği tesadüfen öğrendim. Sanat hayatımın bu özel yılında kızımla güzel bir anıya imza atmak istedim"dedi. Yıldız Tilbe'nin hediye ettiği 'Severim ama güvenemem ki' adlı şarkı da kızı Melodi ile birlikte düet yapan Ceylan, yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı klipte de kızı ile kamera karşısına geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:41 Kaynak: Bültenler

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