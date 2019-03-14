35 Yıldır Yaz Kış Pazarcılık Yapıyor
52 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 35 yıldır pazarcılık yapan ve yetiştirdiği organik ürünleri satan Naciye Özdemir, çalışma azmiyle kadınlara örnek oluyor.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde 35 yıldır pazarcılık yapan ve yetiştirdiği organik ürünleri satan Naciye Özdemir, çalışma azmiyle kadınlara örnek oluyor.
Uzun yıllardır bölge pazarlarında pazarcılık yaptığını belirten 60 yaşındaki Naciye Durmuş, "4 çocuğumu bu işi yaparak büyüttüm. Allah'ıma şükürler olsun karnımız doyuyor. İş yok para yok diyenlere inanmayın. Allah'a binlerce şükürler olsun. Alnımızın teriyle çalışıyoruz. Ekiyoruz, kaldırıyoruz, satıp geçim sağlıyoruz. Yaz kış demeden Şaphane başta olmak üzere ilçe pazarlarına tezgah açıp satış yapıyorum. Bağkur
primlerimi yatırıyorum. Emekli olsamda çalışmaya devam edeceğim. Toprak bana ben toprağa sevdalıyım. Ekip biçtiğimin yanı sıra komşularımın ürettiklerinide satın alıp belli bir kar oranı koyarak pazarlarda satıyorum. Onlara da katkıda bulunmuş oluyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kriz falan var diyeneler çalışmayanlar. Ben çalışıyorum ve Allah'a çok şükür kazandığım bol bol yetiyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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