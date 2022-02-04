35 YILLIK AHŞAP USTASI: TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜK - Son Dakika

DİYARBAKIRLI 35 yıllık ahşap ustası Özcan Asana (43), 8 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde bir taraftan usta eğitici olmanın haklı gururunu yaşarken, diğer taraftan mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmanın korkusunu yaşıyor. Teknolojiye yenik düştüklerini söyleyen Asana, ebeveynlerin artık çocuklarını sanata yönlendirmediğini söyleyerek, 'Aileler yaz tatillerinde çocuklarını sanata yönlendirsin. Gönüllü olarak kurs vermeye hazırım' dedi.

Diyarbakır merkez Sur İlçesindeki tarihi marangozlar çarşısında 35 yıldır mesleğini icra eden ahşap beşik ustası Özcan Asana, mesleğinin son dönemlerini yaşadığını söyledi. Ebeveynlerin eskisi gibi çocuklarını sanata yönlendirmediğinden yakınan Asana, teknolojiye yenik düştüklerini kaydederek, 'Biz eskiden sabahları dükkanlarımızı açar, çalışırdık. Ama şimdi aileler çocuklarını sanata yönlendirmiyor. Böyle giderse bu sanat ölecek' dedi.

'ÇOCUKLARINIZI SANATA YÖNLENDİRİN'

Bundan 20 yıl öncesine kadar da mesleklerinin revaçta olduğunu anlatan Asana, 2 gün el emeği göz nuru dökerek ürettiği ahşap beşiklerin tanesini 750 liradan, kız çocukları için ürettiği oyuncak beşikleri de 150 liradan sattığını söyledi. Mesleğini severek icra ettiğini belirten Asana, 'Aileler çocuklarını sanata yönlendirsin. Bu beşikleri daha önce ustalarımız yapıyordu, onlardan öğrendik. 35 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Bu mesleğimiz gün geçtikçe ölüyor. Çünkü insanlarımız çocuklarını sanat öğrenmeye göndermiyorlar. Teknolojiye de yenik düştük. Biz eskiden çocuktuk, 7- 8 yaşlarında sabahları buraya gelir dükkanları açar, çalışırdık. Şimdi ailelere diyoruz çocuklarınızı gönderin, sanat öğrensin" diye konuştu.

Ahşap beşiklerin çok sağlıklı olduğunun altını çizen Asana, ahşabın en büyük özelliklerinden birinin de kışın sıcak, yazın ise serin olduğunu kaydeden Asana ücretsiz kurs vermeye hazır olduğunu söyleyerek, "?Eskiden bu işin yapan 40 işyeri vardı, şimdi 20'ye düştü" dedi.