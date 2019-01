35 yıllık taş ustası, bazalt taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

35 yıllık taş ustası, bazalt taşlarını sanat eserine dönüştürüyorŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde dedesinden kalan mesleği 35 yıldır devam ettiren Mahmut Selaniş, bazalt taşlarına şekil vererek, sanat eserleri oluşturuyor. Karacadağ bölgesine has sağlam ve dayanıklı bazalt taşlarıyla sanatını icra etmeye çalışan Selaniş, daha önce ilçe kaymakamlığı için dev taş bayrak ve Cumhurbaşkanlığı amblemiyle gündeme gelmişti.İlçe yakınlarında bir taş fabrikasında sanatını oğluyla beraber icra etmeye çalışan Mahmut Selaniş, bir çok eserin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığının yeni amblemini bazalt taşa yontularak, sanat eserlerine yenisini kattı.Kendisine imkan verildiği taktirde, taşlara istenilen her şekilli verebileceğini söyleyen Selaniş, kültür Bakanlığından destek istedi. Mahmut Selaniş," Daha önce Cumhurbaşkanlığı forsunu ve meclis için Türk Bayrağını yaptım, şuanda yaptığım bayrak mecliste, daha sonra Kültür bakanlığı amblemini yaptım. Şimdide Milli Eğitim Bakanlığının yeni amblemini yapıyorum. 35 yıldır bu taş işiyle uğraşıyorum, taş sanatının her şeyinden en ince ayrıntılarına kadar anlıyorum. Anlayacağınız taştan ekmeğimi çıkarıyorum, bu sanatımı daha iyi icra etmem için devlet yetkilileri bana sahip çıksın" dedi.Yaptığım sanata sahip çıkılmıyorYaptığı çalışmalara kimsenin sahip çıkmadığını iddia eden Selaniş, dört yıldır Cumhurbaşkanlığı için yaptığı forsun yerine ulaşamadığını söyledi. Selaniş," dört yıldır Cumhurbaşkanlığı için yaptığım, fors halen burada duruyor, birileri sesimi duysun ve bunu Cumhurbaşkanlığı külliyesine ulaştırsın artık, bende ne yapacağımı bilemiyorum, param ve gücüm yok ki araba tutup oraya götüreyim" şeklinde konuştu.Milli eğitim bakanlığı amblemini de yaptıSon çalışmasının Milli Eğitim Bakanlığı amblemi olduğunu belirten Mahmut Selaniş, "Bu yaptığım son çalışmam için İlçe Kaymakamımızdan destek bekliyorum, inşallah bana yardımcı olur, bunu direk Ankara 'ya Milli Eğitim Bakanlığına götürelim ve orda kuralım" diye konuştu.