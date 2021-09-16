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35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı - Son Dakika

35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı

16.09.2021 16:14
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı, System.String[]

Cide-İstanbul seferi yapan ve 35 yolcusu bulunan otobüs, karşılaştığı tır ile geçiş yapmak istediği sırada 50 metrelik uçurumun kenarında asılı kaldı. Ağaçlara halatlarla bağlanan otobüsteki yolcular, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul'a hareket eden 34 ASL 68 plakalı 35 yolcusu bulunan otobüsün şoförü Soner Keleş, Cide-Kastamonu karayolu Yenice köyü mevkiinde iddialara göre yolun dar olmasından kaynaklı karşı yönden gelen tır ile çarpışmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada mıcıra kapılan yolcu otobüsü, yaklaşık 50 metrelik uçurumun kenarında yan yatarak asılı kaldı. Yolcu otobüsünün yuvarlanmaması için otobüste bulunan yolcular, cam kenarında durarak tahliye edilmelerini bekledi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bir süre sonra olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanmaması için iplerle ağaçlara ve kepçelere bağlanan yolcu otobüsünde bulunan yolcular, ekiplerin koordineli çalışması sonrasında otobüsten tahliye edildi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüs, şarampolden çıkartıldı.

"ŞOFÖRÜMÜZ BİZİ KURTARDI"

Yolcular, otobüsle seyir halinde iken büyük bir kamyonun karşılarına çıktığını belirterek, "Bizim şoförümüz bizi kurtardı. Tam tır ile çarpışıp uçuruma yuvarlanacakken otobüsü durdurdu. Şoför dikkatli olmasaydı bizler kurtulamazdık" dedi.

Tırın hızlı bir şekilde geldiğini ve arka dorsesinin de yolu kapladığını anlatan yolcular, otobüsün tıra çarpmamak için manevra yapmasıyla şarampole kaydığını söyledi.

İşte kaza yerinden görüntüler;

35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı

Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı - Son Dakika
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