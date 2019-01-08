Son Dakika Haberleri: 350 Bin İşletmeye 22 Milyar Lira Kredi

350 Bin İşletmeye 22 Milyar Lira Kredi

29 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlere ilişkin, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç...

350 Bin İşletmeye 22 Milyar Lira Kredi, System.String[]
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlere ilişkin, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç... Bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kredi kart borcuna taksidin tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredinin 350 bin işletmeye ciddi bir kaynak, SGK prim desteğinin istihdama güç olacağını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir. Biriken kredi kartı borcunu taksitlendiren tüketicinin büyük bir moral bulmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacak, piyasalar hareketlenecektir. İş dünyası olarak önce sosyal sebeple, sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak her türlü tedbirin yanındayız. Çünkü tüketim olmadan ne üretimimiz olur ne de moralimiz... Bu bütüncül paket için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA

prim, Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor

Son Dakika! Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyenlere Verilecek Kredinin Faiz Oranları Netleşti TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:21:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 350 Bin İşletmeye 22 Milyar Lira Kredi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]