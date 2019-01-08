350 Bin İşletmeye 22 Milyar Lira Kredi
1 saat önce
"Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının özeti; tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destektir"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomiye yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı tedbirler için, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının özeti; tüketiciye nefes, işletmeye kaynak, istihdama destektir" dedi.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:
"Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye ciddi bir kaynak, SGK prim desteği istihdama güç, bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir.Biriken kredi kartı borcunu taksitlendiren tüketicinin büyük bir moral bulmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacak, piyasalar hareketlenecektir. İş dünyası olarak önce sosyal sebeple sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak her türlü tedbirin yanındayız. Çünkü tüketim olmadan ne üretimimiz olur ne de moralimiz. Bu bütüncül paket için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:18 Kaynak: Bültenler
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