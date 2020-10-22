350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi

22.10.2020 17:53
350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 350 bin lira olan gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 350 bin lira olan gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep çevre yolundan Kahramanmaraş'a seyir halinde olan 01 plakalı kapalı kasa kamyonet durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 820 bin dal gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin 350 bin lira olduğu öğrenildi. Araç içerisindeki şüpheli Veysi Ş. (32) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Piyasa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

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