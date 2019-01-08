Son Dakika Haberleri: 350 Bin Liralık Arabayı 7 Liralık Poşetle Kapladı

350 Bin Liralık Arabayı 7 Liralık Poşetle Kapladı

32 dakika önce

350 bin liralık arabayı 7 liralık poşetle kapladı Şaka olsun diye yaptılar sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kırıyorlar Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor Poşet kaplamalı araç herkesi şoke ettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 350 bin liralık aracı şaka amacıyla 7...

350 bin liralık arabayı 7 liralık poşetle kapladı
Şaka olsun diye yaptılar sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekorları kırıyorlar
Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor
Poşet kaplamalı araç herkesi şoke etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 350 bin liralık aracı şaka amacıyla 7 buçuk liralık poşetlerle kapladılar. Poşet kaplamalı araç büyük ilgi görürken sosyal medyada da beğeni ve paylaşım rekorları kırıyor.
Tekirdağ'da iki genç, poşetlerin ücretli olmasının ardından şaka amacıyla 7 buçuk liraya satın aldıkları poşetlerle 350 bin liralık aracı kapladı. Kaplanan araç trafiğe çıkınca görenlerin ilgisini çekti.
"Kasiyerler de şaşırdı"
Aracı poşetle kaplayan Serhat Çelebi "Böyle Türkiye'nin gündemine düştüğü için biz de böyle eğlenceli olsun diye böyle bir şey yapmak istedik. Hani makara olsun diye yaptık. Poşetleri parayla bir marketten aldık. Hatta kasiyerler de şaşırdı yani hani 'öyle poşetleri nereye götürüyorsunuz' diye. Tabi para karşılığı aldık. 30 tane civarında gittik ağabeylerimiz vardı onlarla beraber yaptık bu işi. Sonra çıkıp bir tur falan attık. Bayağı dikkat çekti, video çeken ağabeylerimiz de oldu. Poşetleri 7 buçuk liraya aldık 30 tane civarında" diye konuştu.
"Şaka amaçlı yaptık"
Aracın sahibi Tolga Kaplan ise, "Görenler bayağı şaştı. Telefonla video çeken de oldu. Bizi durdurup, 'Nasıl yaptınız falan' diyen de oldu. Bayağı ilgi odağı oldu. Bizi durdurup ta fotoğraf çekilenler de oldu. Biz de bir katkımız olsun şaka makara amaçlı yaptık" dedi.
Şakanın ardından 2 genç, aracı kapladıkları poşetleri teker teker söküp alışverişlerde kullanmak üzere sakladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Genel
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