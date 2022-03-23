350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika
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350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı

23.03.2022 12:11
350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı

OSMANİYE'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtan maskeli soyguncular, silahla girdikleri evde bakıcıyı etkisiz hale getirip, ev sahibinin yaklaşık 350 bin lira değerindeki nakit, döviz ve altınlarını aldı.

OSMANİYE'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtan maskeli soyguncular, silahla girdikleri evde bakıcıyı etkisiz hale getirip, ev sahibinin yaklaşık 350 bin lira değerindeki nakit, döviz ve altınlarını aldı. Polisin, kamera görüntülerini incelemesi sonrası çaldıkları ziynet eşyaları ve paralarla yakaladığı şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 19 Mart'ta Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Haso Ş.'nin (85) eşiyle yaşadığı evine gelen 2 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, "Sen terör olayına karıştın, evde arama yapacağız" diyerek kapıyı açtırdı. Yüzlerini kar maskesiyle kapatan şüpheliler, içeriye girdikleri anda önce, bakıcı kadını bayıltıp etkisiz hale getirdi, daha sonra ev sahibi çiftin bulunduğu odaya yönelip ellerindeki silahları Haso Ş.'ye yöneltti. Silah zoruyla evdeki kasayı açtıran şüpheliler, 4 burma bilezik, 5 cumhuriyet altını, 9 yarım altın, 2 çeyrek altın, 2 çift küpe, 1 taşlı kolye, 2 altın yüzük, 14 bin 840 TL ile 500 euro nakiti alıp geldikleri otomobille uzaklaştı.

KAMERADAN PLAKA TESPİT EDİLDİ İhbarla adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Detaylı inceleme yapan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Kent ve çevre illerdeki tüm birimlere dağıtılan plakada çalışma yapan ekipler, şüpheliler Yunus O. (39) ile Emrah K.'yi (39) Mersin'in Anamur ilçesinde yakaladı. Otomobildeki ilk aramada evden alınan döviz, altın ve paralar ele geçirilip muhafazaya alındı. 13 faklı suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Çalınan altın ve paralar sahibine teslim edildi.

350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı
350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı
350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı
350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı
350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı
350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı
350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı
YORUMLAR
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Premier Lig'de protestocular neden kendilerini kale direklerine bağlıyor? Premier Lig'de protestocular neden kendilerini kale direklerine bağlıyor? Ordu'da trafikte hataya yer yok Ordu'da trafikte hataya yer yok

Emekli, Polis, Döviz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika


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