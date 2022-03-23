350 bin liralık soygun yapan maskeli şüpheliler kamera görüntülerinden yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtan maskeli soyguncular, silahla girdikleri evde bakıcıyı etkisiz hale getirip, ev sahibinin yaklaşık 350 bin lira değerindeki nakit, döviz ve altınlarını aldı. Polisin, kamera görüntülerini incelemesi sonrası çaldıkları ziynet eşyaları ve paralarla yakaladığı şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 19 Mart'ta Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Haso Ş.'nin (85) eşiyle yaşadığı evine gelen 2 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp, "Sen terör olayına karıştın, evde arama yapacağız" diyerek kapıyı açtırdı. Yüzlerini kar maskesiyle kapatan şüpheliler, içeriye girdikleri anda önce, bakıcı kadını bayıltıp etkisiz hale getirdi, daha sonra ev sahibi çiftin bulunduğu odaya yönelip ellerindeki silahları Haso Ş.'ye yöneltti. Silah zoruyla evdeki kasayı açtıran şüpheliler, 4 burma bilezik, 5 cumhuriyet altını, 9 yarım altın, 2 çeyrek altın, 2 çift küpe, 1 taşlı kolye, 2 altın yüzük, 14 bin 840 TL ile 500 euro nakiti alıp geldikleri otomobille uzaklaştı.