Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek - Son Dakika

Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek

27.04.2021 19:20
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye ilçesindeki 350 dekarlık atıl arazide yetiştirilecek endüstriyel kenevir üretimi ve kurulacak fabrikayla istihdama katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye ilçesindeki 350 dekarlık atıl arazide yetiştirilecek endüstriyel kenevir üretimi ve kurulacak fabrikayla istihdama katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Atıl durumdaki alanları ekime hazırlayarak verimli hale getireceklerini aktaran Yüce, "Sakarya'nın verimli topraklarının bir karışının dahi atıl durumda olmayacak, üretimdeki yerini alacak. Arifiye ilçesindeki 350 dekarlık atıl arazide yetiştirilecek endüstriyel kenevir üretimi ve kurulacak fabrikayla istihdama katkı sağlayacağız. Geçen yıl Alancuma'da atıl durumda bulunan 100 dekarlık alanda gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ekiminden güzel sonuçlar aldık. Boyları 4 metreye ulaşan kenevirlerden yağ, kenevir sabunu, yastık ve halı üretimleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kenevir üretmenin yanı sıra işleme alanıyla da şehrin ekonomisine katkı sunulacağını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"17 dekarlık alanı ürettiğimiz kenevirin işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması için kullanacağız. Faaliyete geçirmeyi planladığımız kenevir işleme fabrikasıyla aynı zamanda şehrimizin istihdamına da katkı sağlamayı düşünüyoruz. Alancuma'da bulunan arazimizle toplamda 450 dekarlık endüstriyel kenevir alanına sahip olacağız. Sakarya'mızda atıl tarım arazisi kalmaması ve bu verimli toprakların tekrar üretime kazandırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"

Öte yandan Yüce, Akyazı ilçesinde kurulacak; üniversite öğrencileri, üretici, çiftçi, yatırımcı ve ihracatçıların faydalanacağı, çalışma hayatı dışında kalmış iş gücü, tarımsal üretimde girişimci ve meslek yeterliliği olan nitelikli tarım işçisi olarak yetiştirilecek "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" alanında incelemelerde bulundu.

Tarımın beşiği Sakarya'yı devam eden projelerin tamamlanmasıyla Türkiye'de ve dünyada ön sıralara taşıyacaklarını dile getiren Yüce, topraksız üretim modeli ile örnek bir seracılık faaliyetini hayata geçireceklerini kaydetti.

Yüce, 45 dekar alan üzerinde jeotermal ısıtmalı, 25 dekar topraksız üretimi gerçekleştirecek serayı inşa edeceklerini belirterek 7 bin kamyon dolgu malzemesi ile araziyi üretime elverişli hale getireceklerini söyledi.

Şehrin toprağını en iyi şekilde değerlendirirken aynı zamanda yeni tarımsal üretim anlayışıyla Türkiye'ye örnek olacaklarını aktaran Yüce, "Bu doğrultuda sürdürdüğümüz çalışmaların neticesinde topraksız ve jeotermal ısıtmalı üretim ile şehrimizi tarım konusunda en ön sıralara taşıyacağız. MARKA desteği ile kuracağımız tesisimizde örtü altı tarımı konusunda dünyanın en modern örneklerinden birisi şehrimizde yer alacak. Aynı zamanda kendi alanında Türkiye'de de bir ilk olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez hizmete açıldıktan sonra üretim serasında dekar başına 45 ton domates üretilecek. Üst düzey teknolojinin kullanılacağı serada tüm sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek

Ekrem Yüce, Sakarya, Kenevir, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır         
19:58
Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı         
18:54
Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler         
18:35
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı         
16:30
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı         
15:57
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 20:50:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement