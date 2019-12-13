350 Evler Mahallesinde temizlik seferberliği yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 350 Evler Mahallesinde temizlik seferberliği yapıldı - Son Dakika

350 Evler Mahallesinde temizlik seferberliği yapıldı

6 saat önce

Pırıl Pırıl Bir Nevşehir için kolları sıvayan ve mahallelerde temizlik kampanyası başlatan Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki hizmet seferberliğini sürdürüyor.

350 Evler Mahallesinde temizlik seferberliği yapıldı, System.String[]

Pırıl Pırıl Bir Nevşehir için kolları sıvayan ve mahallelerde temizlik kampanyası başlatan Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki hizmet seferberliğini sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak 350 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları ile birlikte mahallenin alt yapı ve üstyapı problemlerinin çözümü için çalışma başlattı.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Nevşehir'i temizlik konusunda Türkiye'nin örnek şehri yapma hedefiyle başlatılan kampanya çerçevesinde, daha önce Esentepe, Kıratlıoğlu ve Sanayi bölgesinde çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekipleri bugün 350 Evler Mahallesi'ndeydi.


Sabahın erken saatlerinde 350 Evler Mahallesi Dirikoç Camii önünde buluşan Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek Hizmetleri, Makine İşletme, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallenin alt yapı ve üstyapı konusundaki eksikliklerini tespit ederek gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmasını yaptı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mahallede gerçekleştirdiği mıntıka temizliği ile birlikte, yol kenarları ve parklarda bulunan ağaçları budayarak ot temizliği yaptı.


Çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin görev aldığı çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, mahalle muhtarı Salim Başbuğ ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulunarak mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.


Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ihtiyaç sahibi aileleri de tespit eden ekipler ayrıca belediyenin çeşitli hizmetlerine yönelik aileleri bilgilendirdi. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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