Son Dakika Haberleri: 350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı
Son Dakika Dünya 350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı - Son Dakika Dünya

350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı

7 saat önce

Litvanya'da 22 haftalık hamilelik sonrası 350 gram ağırlığında doğan dünyanın en küçük prematüre bebeği 3.5 kiloya ulaştı. Mucizevi şekilde hayata tutunmayı başaran bebek yakında taburcu oluyor

350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı, System.String[]

Litvanya'da 22 haftalık hamilelik sonrası 350 gram ağırlığında doğan dünyanın en küçük prematüre bebeği 3.5 kiloya ulaştı.


Doğduktan 27 gün sonra ameliyata alınan bebeğin 5 aylık olduğu ve yakında taburcu edileceği açıklandı. Doktorlar bebeğin hala fazladan oksijene ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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Litvanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:01 
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