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350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı
7 saat önce
Litvanya'da 22 haftalık hamilelik sonrası 350 gram ağırlığında doğan dünyanın en küçük prematüre bebeği 3.5 kiloya ulaştı. Mucizevi şekilde hayata tutunmayı başaran bebek yakında taburcu oluyor
Litvanya'da 22 haftalık hamilelik sonrası 350 gram ağırlığında doğan dünyanın en küçük prematüre bebeği 3.5 kiloya ulaştı.
Doğduktan 27 gün sonra ameliyata alınan bebeğin 5 aylık olduğu ve yakında taburcu edileceği açıklandı. Doktorlar bebeğin hala fazladan oksijene ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:01
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