- 350 kişilik kar timi görev başında - Son Dakika

- 350 kişilik kar timi görev başında

19.01.2021 15:44

- 350 kişilik kar timi görev başında Buzlanmaya anında müdahale Başkan Dündar'dan işçilere sıcak çorba Osmangazi Belediyesi, kar yağışı sonrası oluşan buzlanmalarda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

- 350 kişilik kar timi görev başında

Buzlanmaya anında müdahale

Başkan Dündar'dan işçilere sıcak çorba

BURSA - Osmangazi Belediyesi, kar yağışı sonrası oluşan buzlanmalarda vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı. 350 kişilik kar timi, vatandaşların yoğun yaşadığı noktalarda kar temizliği yaparak günlük hayatın olağan akışında devam etmesini sağlıyor.

Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Bursa'da da Cuma günü başlayan ve 3 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, şehirde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi üzerine, Osmangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçenin tüm bölgelerinde buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kar yağışı sonrasında yaşanabilecek buzlanmalara karşı yoğun mesai harcıyor. 350 kişilik ekip, ilçe sınırlarındaki bütün noktalarda ana cadde ve ara sokaklarda kar temizliği yapıyor. Ayrıca, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ulucami çevresi, Gazi Orhan Parkı, Nalbantoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Fevzi Çakmak ve Altıparmak Caddeleri ile Santral Garaj civarında nöbet tutan ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışıyor.

Dündar'dan sıcak çorba

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sabah 06.00'dan itibaren Ulucami çevresinde kar temizliği yapan temizlik personeline sıcak çorba ikram etti. Kar yağışının ilk anından itibaren zaman gözetmeksizin görev yapan, personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Dündar, çalışma sonrası birlikte çorba içerek sohbet etti.

Yeni yılla birlikte kar yağışının bereket getirdiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İnşallah bu güzellik, kuraklığı ortadan kaldırır, bereketi arttırır. Kar yağışı ile birlikte yolların kapanması ve buzlanma gibi bazı olumsuz durumlar ortaya çıkıyor. Eksi 12'lere kadar düşen sıcaklık ile son 10 yılın en soğuk gecesini yaşadık. Dolayısıyla ciddi bir buzlanma oluştu. Temizlik personelimiz, çarşı, meydan, cami, resmi kurum gibi vatandaşlarımızın yoğun olduğu ana arterlerde sabah erken saatlerden itibaren buz kürüme çalışmalarına başladı. Yol ve kaldırımlardaki karları temizleyerek vatandaşlarımızın işyerlerine, evlerine daha rahat bir şekilde gitmelerini sağlıyoruz. Ekiplerimiz, gece ve gündüz buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahat bir şekilde sağlayacağız" dedi.

- 350 kişilik kar timi görev başında
- 350 kişilik kar timi görev başında
- 350 kişilik kar timi görev başında
- 350 kişilik kar timi görev başında

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - 350 kişilik kar timi görev başında - Son Dakika


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