350 liralık cep telefon sipariş etti, paketi açınca şaşkına döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 350 liralık cep telefon sipariş etti, paketi açınca şaşkına döndü - Son Dakika

350 liralık cep telefon sipariş etti, paketi açınca şaşkına döndü

6 saat önce

Zonguldak'ta televizyon reklamlarında gördüğü ve piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunu çifti 350 liraya 2 adet sipariş eden Metin Uzun kargoyla gelen ürünü görünce gözlerine inanamadı.

350 liralık cep telefon sipariş etti, paketi açınca şaşkına döndü, System.String[]

Zonguldak'ta televizyon reklamlarında gördüğü ve piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunu çifti 350 liraya 2 adet sipariş eden Metin Uzun kargoyla gelen ürünü görünce gözlerine inanamadı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde ikamet eden Metin Uzun'un televizyon reklamlarında gördüğü ve piyasa değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunu çifti 350 liraya 2 adet sipariş eden 41 yaşındaki Metin Uzun kargoyu aldığında hayatının şokunu yaşadı.

Kargoyla gelen bitkisel çayı ile temizleme ürününün 30 lira değerinde olduğunu öğrendi. Uzun, PTT yoluyla aldığı ürünün pazarlamasını yapan bir televizyon kanalında değeri yaklaşık 3 bin lira olan cep telefonunun tanesini 200 liradan satıldığını görüp, reklamda belirtilen irtibat telefonundan kapıda ödemeli olarak iki adet sipariş verdi. Uzun, kargo ile gelen paketi alıp 350 lira ve kargo ücreti içinde kuryeye ödedi. Ancak eve girip paketi açtığında içinden sipariş vermediği temizlik ürünleri çıkınca büyük bir şok yaşadı. Kartonun içinde bitkisel çay ile temizlik malzemesi çıkınca dolandırıldığını anladı.

"SİPARİŞ VERDİĞİM NUMARAYI ARADIĞIMDA BEKLETİYOR"

Kargoyu açtığında şoka uğradığını ifade eden Metin Uzun, "Telefonum arızalandı ve yenisi almaya düşündüm. Bu arada televizyonlarda Türk Hava yollarının kayıp eşya bürosunun elde kalan ürünlerini satışa çıkarttığını gördüm. Daha önceden bana kayıp eşya bürosundan mesaj gelmişti. Bende buna güvenerek 2 adet telefon siparişi ettim. Yetkililer 3 bin lira değerindeki bilinen marka telefonu tanesini 200 liradan göndereceklerini söylediler. Kapıya gelen kargo şirketinin personeli parasını vermeden açamazsın dediler. Parasını verdim paketi açtım ve o an dolandırıldığı anladım ve hemen tüketici haklarına gittim. Şimdi sipariş verdiğim, karşı tarafı arıyorum telefonu kimse açmıyor, sadece operatör çıkıyor ve bekletiyor" dedi.

"BU TÜR OYUNLARA GELMESİNLER"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Uzun "Toplam 350 lira ödedim. Ben hiçbir yerde çalışmıyorum. Bu tür ürünleri alanlar bu oyunlara gelmesinler. Acaba benim gibi kaç kişi böyle dolandırdılar bilmiyorum. Çok üzgünüm savcılığa başvuracağım, tüketici derneklerine başvurdum ve ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.

(Ertuğrul Yüksel/İHA)

Metin Uzun, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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