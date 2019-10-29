Son Dakika Haberleri: 350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı
Son Dakika Güncel 350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı

8 dakika önce

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan İzmirli'ler, bir alış veriş merkezi önünde açılan Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanında başlayan fener alayıyla beraber Gündoğdu meydanına kadar taşıdı.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Özuslu, Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Marşlar eşliğinde yürüyen binlerce İzmirliye çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Bazı İzmirliler ise dev Türk bayrağını fotoğraflarını cep telefonlarına kaydetti.

Yürüyüşün ardından Gündoğdu Meydanında kurulan konser alanında Yeni Türkü ve Leman Sam konser verdi

350 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı

29 ekim cumhuriyet bayramı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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