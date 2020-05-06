350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı kendini böyle savundu - Son Dakika

350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı kendini böyle savundu

" Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi" dedi

İSTANBUL - Avcılar'da zabıta ve polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamından denetimlerde bulundu. Avcılar Belediyesi Zabıta ekiplerinin Ramazan pidesinin gramajı 20 gram eksik çıkan fırıncıya ceza yazdı. Fırın sahibi gramajı eksik çıkan pide için, " Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi" diyerek kendini savundu.

Avcılar Belediyesi'ne bağlı zabıta ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Denetimlerde vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarıları ve maske uyarıları yapıldı. Denetimlere Avcılar Belediyesi'ne ait motorize zabıta ekipleri de katıldı. Sosyal mesafe kuralı ve alışveriş kurallarına uymayan marketlere ceza yazıldı.

Motosikletli genç denetime takıldı

Polis ekiplerinin denetimi sırasında kasksız motosiklet kullanan bir gence de kurallara uymadığı için polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

Gramajı eksik pide satan fırına ceza

Avcılar Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla pide satan fırınlara da denetim yapıldı. Yapılan denetimde 350 gram olması gereken pideyi 330 gram olarak satan bir fırına da ceza yazıldı. Fırın sahibi tarafından pidenin normalin dışında 'ekmek pidesi' olduğu söylenildi. Kurallar dışında satıldığı öğrenilen pidenin gramajının 20 gram eksik olması nedeniyle 392 lira cezai işlem uygulandı.