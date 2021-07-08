Gaziantep Valiliğinden "Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi"yle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, Araban Kaymakamlığınca ilçede hayata geçirilen "Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi" ile ilgili bir basın yayın kuruluşunca servis edilen haberde kullanılan fotoğraf ile yanlış algının oluştuğunu ve fotoğrafta yer alan odanın örnek teşkil ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, haberin "350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi" başlığıyla sunulduğu ve haberde fotoğrafa yer verildiği belirtildi.

Servis edilen fotoğrafların farklı anlaşıldığını ve bazı sosyal medya paylaşımlarında yanlış algının oluşturulduğu bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Proje kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile Araban Kaymakamlığımızca 125 genç ve çocuk odası, 350 öksüz, yetim, şehit ailesinden ve dezavantajlı çocuğa (bazı odalar 2-3 kişiliktir) tahsis edilerek kurulumu gerçekleştirilmiştir. Destek veren hayırseverlerin, yaptıkları bağışlarla gençlerimize nasıl bir genç odası hazırlandığını görmelerinin sağlanması ve gençlerimizin rencide edilmemesi amacıyla Kaymakamlık girişimleri ile örnek odanın sergilendiği bir alan oluşturulmuştur. Haberde verilen ana fotoğraf, Kaymakamlık projelerinin ve örnek odaların sergilendiği açılış programından çekilmiştir ve fotoğraflarda yer alan genç odası, proje kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen genç odalarının birer örneklerinin sergilendiği alana aittir. Dolayısı ile fotoğraflar gençlerin yaşadığı evlerin değil sergi alanının fotoğrafları olduğu için duvarda yazılan yazı proje tanımlaması yapmak amacıyla yazılmış ve duvarda bulunan kamera ise alanın güvenliğinin sağlanması amacıyla yerleştirilmiştir."