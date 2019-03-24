Son Dakika Haberleri: 350 Yolcu Kurtarıldı, 950 Kişi Yardım Bekliyor

350 Yolcu Kurtarıldı, 950 Kişi Yardım Bekliyor

14 dakika önce

NORVEÇ Denizi'nde bir turist gemisi fırtınaya yakalandı.

350 Yolcu Kurtarıldı, 950 Kişi Yardım Bekliyor, System.String[]
NORVEÇ Denizi'nde bir turist gemisi fırtınaya yakalandı. Fırtınada bir motoru hariç tüm motorları arızalanan gemi denizde sürüklenmeye başlayınca kurtarma ekipleri denizden operasyonlar gerçekleştirmek istedi. Fırtına nedeniyle başarılı olunamayınca gece yarısı helikopterler ile operasyonlar denendi. Yaklaşık 18 saattir denizin ortasında mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen yolcuların 350'si helikopterler ile kurtarılabildi. Gemide hala 950 yolcu ve mürettebatın olduğu belirtildi.

SÜRÜKLENMEYE DEVAM EDİYOR

Geminin sürüklendiği andan sonra helikopterlerden çekilen görüntülerin ardından geminin içinden de yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Geminin içinde oturan yolcuların geminin dalgalar tarafından savrulması nedeniyle düştüğü, insanların can yelekleriyle kurtarılmayı beklediği anlar görüntülendi. Norveç arama kurtarma ekipleri operasyonları sürdürürken, geminin sürüklenmeye devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:23 

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