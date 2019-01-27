3500 TL Bütçe ile Oyun Canavarı Toplama Bilgisayar ve Oyun Testi - Kral G2
1 saat önce
Fiyat / Performans oyun bilgisayarı isteyenler için RX 570 ekran kartlı toplama oyun bilgisayarı kaşısınızda Dostlar.
Fiyat/ Performans oyun bilgisayarı isteyenler için RX 570 ekran kartlı toplama oyun bilgisayarı kaşısınızda Dostlar. Toplama bilgisayar isteyenler için parçalara kıyasla uygun fiyatlı bir sistem çıkarttım. Keyifli Seyirler
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:04 Kaynak: Youtube
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