Son Dakika Haberleri: 3500 TL Bütçe ile Oyun Canavarı Toplama Bilgisayar ve Oyun Testi - Kral G2

3500 TL Bütçe ile Oyun Canavarı Toplama Bilgisayar ve Oyun Testi - Kral G2

1 saat önce

Fiyat / Performans oyun bilgisayarı isteyenler için RX 570 ekran kartlı toplama oyun bilgisayarı kaşısınızda Dostlar.

Fiyat/ Performans oyun bilgisayarı isteyenler için RX 570 ekran kartlı toplama oyun bilgisayarı kaşısınızda Dostlar. Toplama bilgisayar isteyenler için parçalara kıyasla uygun fiyatlı bir sistem çıkarttım. Keyifli Seyirler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:04 Kaynak: Youtube

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