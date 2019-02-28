Son Dakika Haberleri: 351 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

351 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 351 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

351 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 351 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Ağrı'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde vatandaşlar evlerinin önündeki karları temizlerken, araçlar da karla kaplandı. İl genelinde 351 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışından dolayı il merkezi ile Hamur, Tutak, Taşlıçay ve Eleşkirt ilçelerinde okullara bir gün süre ile ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler de idari izinli sayıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Sabah, Ağrı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı ve Elazığ'da Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Oğlunu Evde Yalnız Bırakan Anne, Geri Döndüğünde Hayatının Şokunu Yaşadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 14:00:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 351 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]