Son Dakika Haberleri: 355 Filmi
Son Dakika Sinema 355 Filmi

355 Filmi

1 saat önce

355 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 355 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

355 Filmi, System.String[]

Başrolünde Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o ve Bingbing Fan'in yer aldığı Simon Kinberg imzalı '355', uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler.

Yönetmen: Simon Kinberg

Senaryo: Theresa Rebeck

Oyuncular: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Sebastian Stan, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Edgar Ramírez, Bingbing Fan, Hiten Patel, Jason Wong, Leo Staar, Toni Beard, Toby Sauerback, Evie Wray, Steve Saunders, Jag Patel, Nina Kumar, Waleed Elgadi, Israel Ruiz, Patrick Loh, Emilio Insolera, Zsuzsanna Biro, David Yu, Emily Ng, Wong Charlie, Yoon C. Joyce, Gino Picciano, Michael Haydon, Rina Yadav, Amra Mallassi, Adam Strawford, Indy Singh, Yun Lai, Madara Kanele, Rodrig Andrisan

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: 355

Yapımcı Firma: Freckle Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

Vizyon Tarihi: 15.01.2021


355 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Jessica Chastain, Simon Kinberg, Bingbing Fan, Diane Kruger, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:58 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı
Galatasaray Divan Restaurant ile yollarını ayrılıyor! Bedeli ise 500 bin dolar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:07:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 355 Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]