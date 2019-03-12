Son Dakika Haberleri: 36 çeyrektir süren grafik bozuldu

36 çeyrektir süren grafik bozuldu

55 dakika önce

Türkiye, 2018'i yüzde 2.6 büyümeyle tamamladı.

36 çeyrektir süren grafik bozuldu, System.String[]
Türkiye, 2018'i yüzde 2.6 büyümeyle tamamladı. 2018'in son çeyreğinde ise yüzde 3 oranında küçüldü. Dördüncü çeyrekte gelen yüzde 3'lük küçülme çeyreklik bazda devam eden büyüme serisini de bozdu. (Mehmet Kaya)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:05 

Türkiye, Ekonomi
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