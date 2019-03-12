36 çeyrektir süren grafik bozuldu
55 dakika önce
Türkiye, 2018'i yüzde 2.6 büyümeyle tamamladı.
Türkiye
, 2018'i yüzde 2.6 büyümeyle tamamladı. 2018'in son çeyreğinde ise yüzde 3 oranında küçüldü. Dördüncü çeyrekte gelen yüzde 3'lük küçülme çeyreklik bazda devam eden büyüme serisini de bozdu. (Mehmet Kaya
)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:05
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