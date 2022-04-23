"36. Çocuk Şenliği" başladı - Son Dakika
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"36. Çocuk Şenliği" başladı

23.04.2022 16:08
"36. Çocuk Şenliği" başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Çocuk Şenliği" başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen "Çocuk Şenliği" başladı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayan etkinlikte, baloncuk ve jonglör gösterisi yapıldı. Aynı zamanda İBB Kent Orkestrası konser verdi.

Çocukların aileleriyle eğlendiği etkinliklerin yanı sıra bugün ve yarın Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinde, ayrıca Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları ücretsiz sahnelenecek.

Şenlik yarın da devam edecek

Çocuklar, şenlik kapsamında "Bekçi ile Postacı", "Rüya", "Evvel Zaman İçinde", "Beş Haylaz", "Çöp Canavarı", "Demir Kız" adlı oyunları izleyebilecek.

Etkinlik alanlarında çocuklar için spor parkuru atölyesi, beyin antrenörü, köpük gösterisi, boyama alanı stantları yer alacak.

Şehir Tiyatroları sanatçısı Özge Özder, yarın Müze Gazhane'de "Her Canlı Eşit Yaşam Hakkına Sahiptir" başlıklı söyleşiye katılacak.

Atölyelere "forms.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari/cocuk-senligi-atolyeleri-basvuru" adresinden kayıt yaptırılabilecek.

Çocuk Şenliği, yarın sona erecek.

36. Çocuk Şenliği başladı
36. Çocuk Şenliği başladı
36. Çocuk Şenliği başladı
36. Çocuk Şenliği başladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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