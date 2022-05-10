"36. Genç Günler", 19 Mayıs'a kadar devam edecek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Genç Günler", Müze Gazhane'de gerçekleştirilen törenle başladı.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, "vazgeçmiyoruz" temasıyla bu yıl 36.sı gerçekleştirilen festivalde, söyleşiden atölyeye, üniversite tiyatro gösterimlerinden sergilere, birçok etkinlik gençlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genç Günler'in 1986'dan beri düzenlendiğine işaret ederek,"Genç Günler, Şehir Tiyatrolarının önemli bir markası. Gençlerin seslerini duyurması, düşüncelerini, hayallerini sanat yoluyla ifade etmesiyle çok kıymetli bir yolculuk sürüyor. Bu yıl Genç Günler'de oyunların, sergi ve söyleşilerin olduğu çok zengin bir içerik söz konusu. Gençler 19 Mayıs'a kadar sanatla iç içe olacak. Bu senenin mottosu olağan üstü; 'vazgeçmiyoruz'. Gençlerin doğru bildikleri yoldan, haklarından, hukuklarından vazgeçmemeleri ve bu ülkenin daha güzel günlere kavuşması mücadelelerinden vazgeçmemeleri, bence en önemli ümit unsuru." ifadelerini kullandı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de etkinlikte yaptığı konuşmada, "Atatürk, geleceği gençlerde görmüş. Bizzat seçtiği 11 genci yurt dışına eğitime yollamış, adeta görevlendirmiştir. Atatürk onları trene bindirdiğinde birer kitap vermiş. Bu 11 genç, kitabı açtıklarında bir mektup görmüşlerdir. Atatürk bu mektupta şöyle yazar; 'Yurt dışına bir kıvılcım olarak gidiyorsunuz, bir meşale olarak geri döneceksiniz. Ülkenin sanayileşmesi, kalkınması, sanatının gelişmesi sizin sayenizde olanak bulacak.' Biz de 100 yıl öncesinden aldığımız ilhamla sanatın bir deniz feneri gibi en zor zamanlarda, fırtınalarda yol gösterici olduğu bilinciyle söz söyleme sorumluluğumuzu 'vazgeçmiyoruz' olarak belirledik. Biz hayal etmekten vazgeçmiyoruz. Umut etmekten vazgeçmedik. Biz sizlerden vazgeçmiyoruz. Siz de hayal etmekten vazgeçmeyin." ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe, Şehir Tiyatroları sanatçıları Zihni Göktay, Ayşe Kökçü, Filiz Kutlar ve Selma Kutluğ ile şair, yazar Murathan Mungan ve İBB yetkilileri de katıldı.

Açılışın ardından, ismi Müze Gazhane'deki büyük salona verilen, hayatını tiyatroya adayan ve birçok öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Sevda Şener'in hayatının konuşulduğu bir söyleşi gerçekleştirildi. Yaşamını 2014'te kaybeden Şener'le ilgili düzenlenen söyleşide, Ayşegül İşsever, Devrim Yakut, Murat Garipağaoğlu ve Özen Yula konuşmacı olarak yer aldı.

36. Genç Günler'de, Genç Tiyatro'dan 1, 12 üniversitenin konservatuvar ve oyunculuk bölümlerinden 23 ve 7 üniversitenin tiyatro kulüplerinden de 12 oyun olmak üzere, toplam 36 eser sanatseverlerle buluşacak.

Usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerin katılacağı atölye çalışmalarında ise uygulama eğitimleri verilecek.