"36. Genç Günler Festivali", 9 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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"36. Genç Günler Festivali", 9 Mayıs'ta başlayacak

29.04.2022 12:30
"36. Genç Günler Festivali", 9 Mayıs'ta başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının geleneksel olarak düzenlediği "36. Genç Günler Festivali", 9 Mayıs'ta Müze Gazhane'de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının geleneksel olarak düzenlediği "36. Genç Günler Festivali", 9 Mayıs'ta Müze Gazhane'de başlayacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, söyleşiden atölyeye, üniversite tiyatro gösterimlerinden sergilere birçok farklı etkinlikten oluşan festival, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festivalde, Genç Tiyatro'dan bir oyun, 12 üniversitenin konservatuvar ve oyunculuk bölümlerinden 23 oyun ve 7 üniversitenin tiyatro kulüplerinden de 12 oyun olmak üzere, toplam 36 eser sanatseverlerle buluşacak.

Usta isimler atölyeler yapacak

Usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerin katılacağı atölye çalışmalarında gençlere uygulamaya yönelik eğitim verilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Haliç, Yeditepe ve Maltepe üniversitelerinde eğitmenlik yapmış olan Nilgün Onat, 10 Mayıs'ta 14.00'te "Nefes ve Ses Atölyesi"ni Müze Gazhane Meydan Sahne'de yapacak.

Reha Özcan, 11 Mayıs'ta 12.00'de Müze Gazhane Büyük Sahne'de "Oyundan Anlatıya Oyuncunun Dünyasına Giriş Atölyesi"nde 40 yıllık oyunculuk deneyimini, oyunculuk ekollerini anlatacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 12 Mayıs'ta 12.00'de, Beyti Engin "Oyuncunun Psikolojisi ve Karakter Psikolojisi Atölyesi", 16 Mayıs'ta 12.00'de de Emre Yıldızlar "Hareket ve Oyun Atölyesi"ne katılacak.

Müze Gazhane Meydan Sahne'de 17 Mayıs'ta 13.00'te gerçekleşecek "Yönetmenin Dünyası Atölyesi"ne katılan Emrah Eren, hikaye anlatıcısının yönetmenlik ve sahneleme kavramlarına bakış açısını kendi sahneleme deneyimleri üzerinden aktaracak.

Spolin-ist'in kurucusu Ege Maltepe, spolin doğaçlama oyunlarıyla festivale konuk olarak, "Spolin Doğaçlama Atölyesi"ni 18 Mayıs saat 12.00-18.00 arası Müze Gazhane Meydan Sahne'de yapacak.

Genç Günler söyleşileri

36. Genç Günler Festivali söyleşileri ise gençlerin kariyer tercihlerine yardımcı olacak şekilde dijital sanat, oyunculuk, yönetmenlik gibi güncel konulara ışık tutmayı amaçlıyor.

Program kapsamında Bager Akbay, 11 Mayıs'ta Müze Gazhane Meydan Sahnesi'nde "Dijital Sanat", Celal Kadri Kınoğlu 13 Mayıs'ta "Oyuncunun Sırları", Onur Saylak ise 17 Mayıs'ta "Oyuncu ve Yönetmen Olarak Anlatıcı" konu başlıklarını Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşecek söyleşilerde işleyecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, Mayıs, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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