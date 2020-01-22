"36. Genç Günler Festivali" başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel '36. Genç Günler Festivali' başvuruları başladı - Son Dakika

"36. Genç Günler Festivali" başvuruları başladı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 36. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 36. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.

Konservatuvar ve dengi okullarla üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının kabul edileceği festivale 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Şehir Tiyatrolarının 9- 19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği festival için programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.

Festivale katılacak tiyatro toplulukları, başvurular hakkındaki detaylı bilgiye "www.sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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