36 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek için şişme botla denize açılan yabancı uyruklu 36 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevi sırasında Tavşan Adası açıklarında seyir halindeki şişme botu fark ederek durdurdu. Ekipler, durdurdukları lastik bot içerisindeki 35 Kongo ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan 31'i yetişkin ve 5'i çocuk toplam 36 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.