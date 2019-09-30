Son Dakika Haberleri: 36 göçmen ölüme yolculukta yakalandı
Son Dakika Yerel Haber

36 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

34 dakika önce

36 göçmen ölüme yolculukta yakalandıİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek için şişme botla denize açılan yabancı uyruklu 36 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

36 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında, Yunanistan'a geçmek için şişme botla denize açılan yabancı uyruklu 36 kişi sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevi sırasında Tavşan Adası açıklarında seyir halindeki şişme botu fark ederek durdurdu. Ekipler, durdurdukları lastik bot içerisindeki 35 Kongo ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan 31'i yetişkin ve 5'i çocuk toplam 36 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

36 göçmen ölüme yolculukta yakalandı

Yunanistan, İzmir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı
Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kendi yaptığı pistten ölüme havalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 36 göçmen ölüme yolculukta yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]