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36 gündür kayıp olan balıkçının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

36 gündür kayıp olan balıkçının cansız bedeni bulundu

20.02.2022 17:12
36 gündür kayıp olan balıkçının cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde avlanmak üzere tekneyle Manyas Gölü'ne açılan balıkçının 36 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde avlanmak üzere tekneyle Manyas Gölü'ne açılan balıkçının 36 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Osman A. (61), 16 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti. Burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açılan A., dönüş vakti eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, göl ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Osman A.'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Dalgıçların da katıldığı aramada A.'dan iz bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra durduruldu. Bandırma ilçesi kırsal Gölyaka Mahallesi'ndeki bir çoban, sabah saatlerinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını jandarmaya bildirdi. Harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, sudaki cesedi botla kıyıya çıkardı. Kontrolde cesedin kaybolan balıkçı Osman A.'ya ait olduğu belirlendi. A.'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Manyas Gölü, Balıkesir, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 36 gündür kayıp olan balıkçının cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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