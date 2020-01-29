36 gündür kayıp olan emekliyi, komandolar arıyor - Son Dakika
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36 gündür kayıp olan emekliyi, komandolar arıyor

6 saat önce

ERZİNCAN'da, 36 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

36 gündür kayıp olan emekliyi, komandolar arıyor, System.String[]

ERZİNCAN'da, 36 gündür kayıp olan Halil Ergül (61) için Karasu Nehri kenarında AFAD ve komandolar eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergül'ün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. 36 gündür izine rastlanmayan evli ve bir çocuk babası Halil Ergül için  AFAD ve komando timleri, Karasu Nehri çevresinde arama çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde başlayan aramalarda, ekipler kilometrelerce Ergül'ü aradı. Havadan drone desteği ile gün boyunca devam eden çalışma, akşam saatlerine kadar sürdü.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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