Son Dakika Haberleri: 36 İlde Gün İçerisinde 17 Kilo Uyuşturucu ile Bin 840 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

36 İlde Gün İçerisinde 17 Kilo Uyuşturucu ile Bin 840 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 36 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda bin 840 adet uyuşturucu hap ile 17 bin 96 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

36 İlde Gün İçerisinde 17 Kilo Uyuşturucu ile Bin 840 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 36 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda bin 840 adet uyuşturucu hap ile 17 bin 96 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

EGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son üç gün içinde narkotik birimlerince 'Sokak' operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"36 ilde sürdürülen çalışmalarda, 233 şüpheliye adli işlem yapıldı, 17.096 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi, bin 840 uyuşturucu hap, 14 tabanca ve tüfek, 53 fişek, 4 hassas terazi, 38 bin 944 TL para ele geçirildi."

ALI - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:50 Kaynak: DHA

Narkotik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel
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