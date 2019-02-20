36 Kadın Sporcu "Şah-Mat" Dediler

Türkiye Satranç Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer alan, Düzce Kadınlar İl Birinciliği Müsabakaları Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun yıllık faaliyet programında yer alan, Düzce Kadınlar İl Birinciliği Müsabakaları Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonu'nda yapıldı.



Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF Düzce İl Temsilciliği tarafından yapılan organizasyona 36 Kadın sporcu katıldı. Şampiyona sonucunda birinci Meltem Şimşek (Düzce As Satranç Kulübü), ikinci Zeynep Naz Şahin (Düzce Doruk Satranç Merkezi), üçüncü Çağla Nehir Subaşı (Düzce As Satranç Kulübü) oldu.



Müsabakalar sonucunda dereceye giren oyunculara madalyaları, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdür Vekili Faruk Çelik tarafından verildi. Bu sonuçlara göre, Mart ayında Antalya' da yapılacak olan Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na Düzce'yi temsilen katılmaya Meltem Şimşek hak kazandı. - DÜZCE

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