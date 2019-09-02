Son Dakika Haberleri: 36 mekân, 130 performans: Akbank Caz Festivali
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36 mekân, 130 performans: Akbank Caz Festivali

11 saat önce

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29. kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak.

36 mekân, 130 performans: Akbank Caz Festivali, System.String[]

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29. kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak. Festival, yepyeni ritim ve renkleri içeren programı ile 17-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:09 
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