36 mekân, 130 performans: Akbank Caz Festivali
11 saat önce
Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29. kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak.
Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29. kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak. Festival, yepyeni ritim ve renkleri içeren programı ile 17-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:09
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